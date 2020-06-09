Сервис для выплат волонтерам появился на портале госуслуг

Постановление о правилах финансовой поддержки таки волонтеров ранее подписал премьер Мишустин. Выплаты составят 12130 рублей за каждого человека, которому оказана помощь. Период опеки при том должен составлять не менее семи дней в течение календарного месяца.

Каждый субъект РФ формирует реестры граждан, имеющих право на выплату, пояснили в пресс-службе министерства. Реестры формируются отдельно за каждый период - "апрель-май" и "июнь". Заявления тоже подаются отдельно за каждый период. Срок подачи - до 1 октября 2020 года.

После рассмотрения заявления Пенсионным фондом России уведомление о решении поступит непосредственно в личный кабинет на портале Госуслуг. Перевод денежных средств осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия положительного решения.