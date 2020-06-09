Синхронистки и прыгуны в воду вернулись в бассейн

Российские синхронистки провели первые тренировки в бассейне на базе "Озеро Круглое" после вынужденной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Титулованная Светлана Ромашина, которая в ноябре 2017 года родила дочку, а в 2019-м блистала на чемпионате мира, знает, что такое набирать форму после продолжительного отсутствия в зале и бассейне, то остальные наши синхронистки испытали бездну новых ощущений.

Очень ярко свои эмоции описала двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.

- Первая тренировка после двухмесячного перерыва. Это было непросто, - написала Шишкина в "Инстаграме". - Плавали, чтобы раздышаться и почувствовать воду. Да, мы тоже потеряли чувство воды, и нужно снова его находить. Самое веселое - это было надеть зажим и перевернуться вниз головой. Нос от зажима отвык, а вниз головой вообще как будто ни разу в жизни не стояла. Сплошная "земля в иллюминаторе".

Вместе с синхронистками на базу "Озеро Круглое" заехали прыгуны воду. У всех спортсменов, конечно, взяли тесты на коронавирус. Они дали отрицательный результат. Главный тренер сборной по прыжкам в воду Светлана Моисеева в разговоре с корреспондентом "РГ" отметила, что работы предстоит много.

- На сбор приехали спортсмены из Москвы и Московской области, те, кто мог добраться на свои машинах. Надеюсь, не забыли, как прыгать, - шутливо заметила Светлана Борисовна, а потом добавила уже серьезно. - Был большой перерыв, весь соревновательный график перекроен. Будет непросто.