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Рубрика: Экономика

СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов

Текст: Алексей Дуэль

Сокращение курортного сезона и повышенный спрос на отдых на отечественных курортах могут привести к росту цен в этом сезоне на 20-30 процентов. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. Его слова приводят "Известия".

Фото: Дмитрий Грудинин/РГ
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"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче, - перечислил Александр Курносов. - Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены.По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20-30 процентов.

При этом эксперты АТОР не ждут какого-либо потока интуристов в нашу страну - перспектива открытия границ для путешественников пока весьма туманна, а активный турсезон в России заканчивается уже в октябре.

Экономика Туризм Компании Туризм

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