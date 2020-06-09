СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов

Сокращение курортного сезона и повышенный спрос на отдых на отечественных курортах могут привести к росту цен в этом сезоне на 20-30 процентов. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. Его слова приводят "Известия".

"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче, - перечислил Александр Курносов. - Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены.По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20-30 процентов.

При этом эксперты АТОР не ждут какого-либо потока интуристов в нашу страну - перспектива открытия границ для путешественников пока весьма туманна, а активный турсезон в России заканчивается уже в октябре.