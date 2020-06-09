Средства защиты от вируса поражают изобретательностью

В битву против коронавируса включились не только создатели вакцины и лекарств, но и изобретатели. Опасность стимулировала дух творчества. По числу идей лидируют защитные маски. Здесь и самые простые варианты и довольно экзотические, среди которых первенство, очевидно, надо отдать израильским средствам защиты. Одна из фирм объявила о создании "умной" маски с отверстием, которое автоматически открывается, когда вилка или ложка приближается к лицу.

И хотя авторы не уточняют принцип автоматического открывания, можно предположить, что где-то установлена видеокамера или какой-то специальный датчик. На кого рассчитаны такие прибамбасы? Кто выложит за них кругленькую сумму? Конечно, прежде всего на тех, для кого время - очень большие деньги. И возможно, рестораны, где вместе с меню клиенту принесут маски с автоматическими окошками. Впрочем предусмотрен и более простой и дешевый вариант: маской можно управлять с помощью пульта. Но тогда руки будут заняты...

Другое изобретение израильтян из хайфского центра Технион - многоразовая маска, которую можно быстро и оперативно очистить от коронавируса с помощью высокой температуры. Для этого ее не надо стирать, а потом пропаривать утюгом. Дезинфекция проводится прямо на рабочем месте, не теряется драгоценное время. В маску встроены специальные нанотрубки, которые при прохождении тока нагреваются и убивают вирус. А ток можно взять из обычного зарядного устройства мобильника. Впрочем, организация такой подпитки может оказаться серьезной "головной болью". Ведь убивать вирус надо при температуре 70 градусов, а еще лучше 90.

Было бы странно, если бы не включились в масочную гонку изобретатели нынешней "всемирной фабрики". Скажем, одна из китайских фирм подошла в вопросу очень основательно. Создаваемая "умная" маска будет состоять из электронного блока с микропроцессором и модулем хранения информации, питаться от встроенного аккумулятора. А еще ее напичкают целым набором сенсоров: акселерометр, гироскоп, датчики окружающей среды. "Умная" маска сможет определять уровень загрязнения воздуха, частоту вдохов, объем вдыхаемого кислорода, время ношения, положение пользователя в пространстве. Устройство сможет отслеживать дыхательные аномалии и опасное содержание вредных веществ в воздухе, а также давать пользователю полезные советы.

Как известно, любую самую многоразовую маску надо обязательно стирать и пропаривать утюгом. Не хотите? Тогда стоит обратить внимание на одно канадское изобретение, которое разрабатывает для масок антивирусное покрытие из хлорида натрия и калия. Когда на него попадает капля любой жидкости, соли в ней растворяются. А при испарении они вновь кристаллизуются, растут и острыми краями прорывают оболочку вируса и примерно за 30 минут его полностью уничтожают. Просто и красиво, и никакой стирки.

А что же российские Кулибины? Они прежде всего сосредоточились на нанотехнологиях и серебре, которое знаменито своими антибактериальными свойствами. Так, ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта изготовили из специального материала с напылением наносеребра маски, которые могут непрерывно работать в течение десяти часов и очень быстро самоочищаться. А значит, ими можно пользоваться неоднократно.

Ученые Института катализа Сибирского отделения РАН создали ткани, которые также обрабатывают нанокристаллами и наночастицами. Полученный материал устойчив к стирке и может самостоятельно очищаться от вирусов и бактерий. Очищение происходит в ночное время при воздействии ультрафиолетового излучения. А вот ученые Томского госуниверситета считают, что обработка серебром, даже если оно и "нано", слишком дорогое удовольствие. В их технологии этот благородный металл заменен на биоактивные наночастицы оксидов меди и цинка. Они обладают антибактериальными и антивирусными свойствами.

В разных точках мира изобретатели пришли к одной идее: применить для изготовления маски 3D-печать. Быстро и дешево. Уже печатаются разные варианты, среди них самый популярный - снуд. Он пропитан разными защитными составами, не имеет лямок, плотно прилегает к лицу, что надежно предохраняет от вируса. Например, в Англии уже готов к выходу на рынок снуд, пропитка которого на 95 процентов препятствует проникновению любых вирусов.

Арсенал предложенных изобретателями масок стремительно растет. Наверняка какие-то из них смогут надежно защитить нас при следующих атаках самых разных вирусов.