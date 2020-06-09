Суд заочно арестовал доктора Блюма, обманувшего парализованную сноубордистку

Следственный комитет рассказал, как идет расследование уголовного дела о мошенничестве против директора клиники Евгения Блюма, который до сих пор скрывается.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в Главном следственном управлении Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела против генерального директора ООО "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" Евгения Блюма. Его обвинили в хищении денег и обмане сноубордистки Марии Чаадаевой.

Напомним это громкое дело. Блюм - доктор медицинских наук. Следствие утверждает, что он воспользовался "посттравматическим состоянием Чаадаевой в связи с полученной на соревнованиях в феврале 2014 года травмой позвоночника и утратой способности ходить". 3 мая 2014 года в Испании он убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации. Цена договора - больше 29 миллионов рублей.

Но после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились. Специалисты потом сказали, что обещанного Блюмом "восстановления функций спинного мозга при полученной травме невозможно достигнуть путем каких-либо реабилитационных мероприятий".

Блюм со следствием не общается, поэтому ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Доктор проживает в Испании и объявлен в розыск. По ходатайству следствия он арестован судом заочно.

Петренко говорит, что ход расследования находится на контроле Александра Бастрыкина.