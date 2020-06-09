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09.06.2020 13:37
Рубрика: Происшествия

Суд заочно арестовал доктора Блюма, обманувшего парализованную сноубордистку

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет рассказал, как идет расследование уголовного дела о мошенничестве против директора клиники Евгения Блюма, который до сих пор скрывается.

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Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в Главном следственном управлении Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела против генерального директора ООО "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" Евгения Блюма. Его обвинили в хищении денег и обмане сноубордистки Марии Чаадаевой.

Напомним это громкое дело. Блюм - доктор медицинских наук. Следствие утверждает, что он воспользовался "посттравматическим состоянием Чаадаевой в связи с полученной на соревнованиях в феврале 2014 года травмой позвоночника и утратой способности ходить". 3 мая 2014 года в Испании он убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации. Цена договора - больше 29 миллионов рублей.

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Но после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились. Специалисты потом сказали, что обещанного Блюмом "восстановления функций спинного мозга при полученной травме невозможно достигнуть путем каких-либо реабилитационных мероприятий".

Блюм со следствием не общается, поэтому ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Доктор проживает в Испании и объявлен в розыск. По ходатайству следствия он арестован судом заочно.

Петренко говорит, что ход расследования находится на контроле Александра Бастрыкина.

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