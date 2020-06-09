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09.06.2020 13:22
Рубрика: Власть

Таможне могут разрешить расследовать контрабанду алкоголя и табака

Текст: Ксения Воронцова

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, который предполагает дать российским таможенным службам право расследовать случаи контрабанды наличных денег, алкоголя и табачных изделий. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что таможенникам предлагается дать полномочия проводить дознание по ч. 1 статьи 200.2 (Контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий в крупном размере) УК РФ.

Отмечается, что таможенные службы "имеют достаточно практического опыта для успешного расследования указанных преступлений во всех аспектах, располагая при этом в полном объеме необходимыми материальными и кадровыми ресурсами".

При этом, значительная часть указанных правонарушений фактически расследуется таможней, следует из пояснительной записки.

Фото: youtube.com
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Также предлагается наделить погранслужбы полномочиями по расследованию преступлений по статье 200.1 (Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов) и ч. 1 статьи 200.2 УК РФ, так как удаленность пограничных пунктов, на которых выявляются подобные нарушения, негативно сказывается на своевременном расследовании другими правоохранительными органами.

Принятие закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлечет изменений финансовых обязательств государства.

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