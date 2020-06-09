Таможня объяснила жалобы на задержки посылок из-за рубежа

Федеральная таможенная служба прокомментировала жалобы на задержки посылок из зарубежных интернет-магазинов.

Ранее решением ЕЭК количество отправлений, которое можно указать в одной декларации, было сокращено с 500 до 100, чтобы таможенники могли проводить сплошную проверку паспортных данных получателей товаров по базам МВД. Это решение связано с тем, что таможенные органы регулярно пресекают попытки ввоза рядом экспресс-перевозчиков коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования, а для этого используются недействительные паспортные данные получателей посылок. Все перевозчики были уведомлены об изменении правил заранее, сбоев в системах ФТС нет, заявили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что международные почтовые отправления, которые своевременно и корректно декларируются экспресс-перевозчиками, таможня выпускает в сроки, установленные Таможенным кодексом ЕАЭС, - в течение одного рабочего дня. Задержки могут возникать в связи с проблемами на стороне экспресс-перевозчиков, некоторые из которых оказались инфраструктурно и технологически не готовы к новым условиям работы, отметили в ФТС.

В ФТС также сообщили, что в Домодедовской таможне декларируемые перевозчиками объемы по неясным пока причинам существенно превышают заявленные ранее, в Шереметьевской таможне отмечаются задержки (до 24 часов) в проверке паспортов заказчиков товаров.