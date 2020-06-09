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09.06.2020 15:29
Рубрика: Общество

Тур в чемпионате России по футболу посвятят медикам, борющимся с COVID-19

Текст: Максим Домчев
Первый после возобновления чемпионата России по футболу тур будет посвящен врачам, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В рамках акции клубы пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи, а также проведут другие мероприятия в их поддержку.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Три месяца болельщики ждали большого футбола. Возобновление РПЛ стало сигналом о том, что мы возвращаемся к обычной жизни. Это стало возможным в том числе благодаря героическому труду врачей, медицинских работников и волонтеров. Мы очень рады, что футбольные клубы проявили инициативу и решили поблагодарить их за самоотверженный труд", - заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

По словам главы Российской футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина,  "именно благодаря профессиональной и самоотверженной работе" медиков "мы сейчас постепенно возвращаемся к привычной жизни". "В разгар эпидемии многие люди, представители бизнеса, организации объединились и оказывали медицинским учреждениям адресную помощь. Кто-то закупал технику, кто-то средства индивидуальной защиты", - сказал он.

Прядкин отметил, что вместе с партнерами лига оказывала поддержку медикам. В частности, врачам в больнице в Коммунарке и Челюстно-лицевому госпиталю доставляли обеды и ужины.

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"В ответ мы получили искренние слова благодарности от главных врачей этих больниц - Дениса Проценко и Виктора Бельченко. Теперь мы хотим сказать всем медработникам спасибо. Врачи, медсестры, работники скорой помощи - настоящие герои, которые спасли множество жизней, рискуя своей. Все клубы с удовольствием присоединятся к акции и посвятят 23-й тур медицинским работникам", - подчеркнул глава организации.

Сезон в РПЛ приостановили в середине марта из-за пандемии. В конце мая исполком РФС с учетом изменившейся эпидемиологической обстановки решил возобновить сезон с 19 июня.

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