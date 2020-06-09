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09.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

У какой границы остановится укрепление рубля

Текст: Георгий Панин
На старте новой недели всеобщий оптимизм на глобальных финансовых рынках в отношении перезапуска мировых экономик продолжил способствовать укреплению рубля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", считает, что этот тренд на укрепление рубля какое-то время все-таки еще продолжится. И специально для "Российской газеты" дал прогноз по курсам валют:

- Приятным сюрпризом для фондовых площадок, - пояснил эксперт, - стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идет по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее.

Фото: iStock
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Несмотря на ранее неутешительные прогнозы экспертов, число рабочих мест в мае, в США увеличилось на 2,509 миллиона, при этом безработица упала до 13,3 процента с рекордных 14,7 процента в апреле. Кроме того, значительную поддержку российской валюте оказывают растущие цены на нефть, включая

российский экспортный сорт Urals. В субботу страны-участницы сделки ОПЕК+ согласовали продление сделки по сокращению добычи нефти в объеме 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.

На встрече в апреле предполагалось сокращение на 7,7 миллиона баррелей во втором полугодии и 5,8 миллиона баррелей далее до конца апреля 2022 года. Тем не менее участники сделки решили усилить эффект от достигнутых ранее соглашений и посчитали, что в июле преждевременно выводить на рынок 2 дополнительных миллиона баррелей нефти в сутки. И такое решение подтолкнуло мировые цены выше 43 долларов за баррель.

Как отметил после заседания глава Минэнерго РФ Александр Новак, в настоящий момент цель альянса - усилить влияние сделки для появления баланса на глобальном рынке, снизить риски и сохраняющуюся неопределенность.

Однако стоит отметить, что решение крупнейших нефтедобытчиков является ожидаемым событием и уже во многом заложено в рынок. И поэтому в краткосрочной перспективе дальнейший потенциал роста цен на черное золото по большей части исчерпан.

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Однако мировые экономики одна за другой постепенно выходят из коронавирусной комы. И во многих странах начинает расти потребление энергоносителей. Если этот тренд продолжится до конца года, мы можем увидеть 50-55 долларов за баррель Brent.

Напомню, что основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на курс рубля, традиционно служат растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.

Сейчас эти три составляющие все еще выступают на стороне российской валюты, которая после продолжительного укрепления может обосноваться в диапазоне 67,50-70 по отношению к американскому доллару.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

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