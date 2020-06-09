Новости

Роспотребнадзор напомнил, как избежать перегрева в жару 12:13
Дочь Нины Руслановой: Не считая коронавируса, все прекрасно 12:10
Московские врачи рассказали о работе по борьбе с COVID-19 в Ингушетии 12:09
Кладбище автомобилей Toyota нашли в Великобритании 12:08
Лето в городах Беларуси бьет температурные рекорды 12:06
В Красноярском крае задержали подростков за изготовлением бомб 12:01
В убийстве троих малолетних детей в Элисте заподозрили их мать 11:56
ЕС столкнулся с серьезными проблемами в вопросе распределения займов 11:55
Жена Михаила Ефремова: Вы все узнаете со временем 11:54
В Севастополе суд приговорил шпиона к десяти годам колонии 11:52
Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями 11:51
В Азовском море пограничники нейтрализовали "террористов" 11:48
Александр Кокорин подарил сочинскому музею свою футболку 11:46
Губернатор сообщил о дезинформации после ЧП в Норильске 11:45
В Удмуртии с 15 июня снимут карантин для приезжих 11:39
Михаил Ефремов признал свою вину 11:39
После снятия ограничений на перемещение москвичи вышли на пляжи 11:37
Юрист Черчесова рассказал о возможности его возвращения в "Спартак" 11:29
Британец приговорен к трем годам тюрьмы за поджог телефонной вышки 5G 11:24
В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова 11:22
Skoda объявила прием заказов на "хоккейный" Rapid 11:20
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе 11:19
"Все, это конец": Михаил Ефремов готов ответить за ДТП по закону 11:17
И снова неотвратимая карма: обочечник застрял в кювете 11:17
В Австрии появился первый соответствующий карантину автобус 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 11:19
Рубрика: В мире

Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе

Текст: Диана Ковалева
COVID-19, скорее всего, начал распространяться в Китае еще в августе 2019 года. Об этом заявили эксперты из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США. Подобные выводы они сделали после того, как проанализировали спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020, а также тенденции поиска в интернете.
Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim
Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim

Во время исследования специалисты обнаружили, что начиная с августа 2019 года количество транспорта на больничных парковках резко увеличилось. Пик пришелся на декабрь 2019 года. Выяснилось также, что примерно за три недели до появления первых подтвержденных случаев COVID-19 в конце 2019 года в китайской поисковой системе Baidu был всплеск поисковых запросов со словами "кашель" и "диарея".

Мишустин призвал сохранять готовность в связи с коронавирусом

"Хотя мы не можем подтвердить, связано ли возросшее число (транспорта на парковках - прим. "РГ") непосредственно с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, которые показывают, что (COVID-19 - прим. "РГ") появился до того, как его обнаружили на рынке морепродуктов "Хуанань"", - рассказал телеканалу CNN главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.

По его словам, особенно обращают на себя внимание тенденции поисковых запросов, так как "теперь ученые знают, что эти гастроэнтерологические симптомы являются очень важным признаком COVID-19 ".

Он также добавил, что полученные данные подтверждают гипотезу о естественном возникновении вируса в Южном Китае и о том, что он "потенциально уже циркулировал на момент, когда возникла вспышка в Ухане".

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
КНДР прекращает любое общение с Южной Кореей
Пушков раскритиковал слова историка из США о России
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии