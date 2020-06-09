Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе

COVID-19, скорее всего, начал распространяться в Китае еще в августе 2019 года. Об этом заявили эксперты из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США. Подобные выводы они сделали после того, как проанализировали спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020, а также тенденции поиска в интернете.

Во время исследования специалисты обнаружили, что начиная с августа 2019 года количество транспорта на больничных парковках резко увеличилось. Пик пришелся на декабрь 2019 года. Выяснилось также, что примерно за три недели до появления первых подтвержденных случаев COVID-19 в конце 2019 года в китайской поисковой системе Baidu был всплеск поисковых запросов со словами "кашель" и "диарея".

"Хотя мы не можем подтвердить, связано ли возросшее число (транспорта на парковках - прим. "РГ") непосредственно с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, которые показывают, что (COVID-19 - прим. "РГ") появился до того, как его обнаружили на рынке морепродуктов "Хуанань"", - рассказал телеканалу CNN главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.

По его словам, особенно обращают на себя внимание тенденции поисковых запросов, так как "теперь ученые знают, что эти гастроэнтерологические симптомы являются очень важным признаком COVID-19 ".

Он также добавил, что полученные данные подтверждают гипотезу о естественном возникновении вируса в Южном Китае и о том, что он "потенциально уже циркулировал на момент, когда возникла вспышка в Ухане".