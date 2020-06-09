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09.06.2020 18:18
Рубрика: В мире

Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза

Текст: Диана Ковалева

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза скончался в результате сердечного приступа. Об этом сообщили власти страны на своей страничке в Twitter.

Фото: iStock
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"Правительство Республики Бурунди с большим сожалением сообщает о неожиданной смерти его превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента Республики Бурунди, <...> в результате остановки сердца 8 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Президенту стало плохо в ночь на 7 июня, его госпитализировали. Впоследствии Нкурунзиза почувствовал себя лучше, но уже днем 8 числа ему резко стало плохо. Врачи в реанимации несколько часов боролись за его жизнь, но спасти президента не удалось.

Напомним, что в ходе президентских выборов, прошедших в Бурунди 20 мая, победу одержал Эварист Ндайишимийе, которого поддержал Нкурунзиза. Срок президентства последнего должен был истечь в августе.

В мире Африка Бурунди

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