Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила программу поддержки специалистов, которые пострадали из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса. В рамках инициативы на аукцион будут выставлены тренировки с ведущими тренерами.

Победители аукциона смогут встретиться с известными наставниками: Борисом Беккером, Гораном Иванишевичем, Иваном Любичичем, Иваном Лендлом, Патриком Муратоглу, Карлосом Мойей и другими. Занятия будут проводиться прямо по ходу турниров АТР и "Больших шлемов" в 2021 году.

Первые аукционные торги состоятся с 8 по 29 июня 2020 года. Если проект признают успешным, то программу продлят. Экс-третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка считает, что идея отличная.

- Любители тенниса получат уникальную возможность научиться чему-то новому у лучших специалистов, - отметил Вавринка. - Это очень ценный опыт. Я сам вряд ли добился бы таких результатов без многолетней помощи тренеров.