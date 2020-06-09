В Австрии появился первый соответствующий карантину автобус

В Австрии люди не хотят ездить в общественном транспорте из-за угрозы заражения коронавирусом. Автопарк в земле Штирия пошел навстречу клиентам, переоборудовав автобус в соответствии с правилами карантина, сообщает телеканал ORF.

В автобусе 36 посадочных мест вместо прежних 59. Кресла сдвинуты, расстояние между рядами увеличено, а между сиденьями установлено оргстекло. Пассажиры должны обрести уверенность в поездках. Кроме того, люди дезинфицируют руки на стойке у входа. Все путешественники должны также пользоваться защитными масками.

По словам владельца автопарка Манфреда Фукса, за несколько месяцев карантина автобусный бизнес понес большие потери. Из-за пандемии отменены заказы на перевозку туристов, детей на каникулы, а также пенсионеров на отдых. Поступило всего три заявки на осень. Пока не ясно, за счет чего выходить из кризиса. Нужда заставляет быть изобретательным, чтобы вернуть пассажиров обратно.