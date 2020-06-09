В Беларуси создадут новые гаджеты для контроля здоровья

Получить адекватный ответ на целый комплекс вопросов по своему самочувствию позволяет инновационная продукция очередного резидента в индустриальном парке "Великий камень". Здесь, в 25 километрах от Минска, зарегистрирована белорусско-российская компания "Дельфидиа", специализирующаяся на производстве новейших медицинских приборов.

По утверждению авторов проекта, специалисты предприятия обеспечивают решение проблемы экспресс-контроля функционального состояния организма, массового дистанционного мониторинга здоровья и прогнозирования работоспособности человека, в том числе на производстве, в спорте, в учебе и творческой деятельности.

В "Великом камне" компания планируется организовать современное производство электронных кардиогаджетов, пульмогаджетов, глюкометров и индикаторных тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови человека.

Как уже информировал "СОЮЗ", китайско-белорусский индустриальный парк, расположенный на площади 112,5 кв км, считается универсальной экономической зоной со специальным правовым режимом. В качестве его резидентов зарегистрированы компании из 15 стран с общим объемом заявленных инвестиций более 1 млрд долл. Следует напомнить, что льготный правовой режим парка будет действовать до 2062 года.

Его приоритетными направлениями считаются машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнология и фармацевтика, логистика и электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.