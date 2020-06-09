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09.06.2020 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти японская собака искусала семилетнего мальчика

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

В городе Любань Тосненского района Ленинградской области собака породы акита-ину, которую хозяин выгуливал без намордника, сорвалась с поводка и набросилась на семилетнего мальчика.

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Пес вцепился ребенку в шею. Мальчика отбили, но собака успела нанести ему серьезные травмы. Сейчас ребенок находится в детской клинической больнице, и медики оценивают его состояние как тяжелое.

Владелец агрессивной собаки - 52-летний слесарь-ремонтник - с места происшествия сбежал, но уже через несколько минут был задержан участковым, рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он помещен в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ).

Справка "РГ"

Акита-ину или японская акита - порода собак, выведенная в горных районах северной Японии как полуфункциональная охотничья порода. Высота в холке - до 67 сантиметров.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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