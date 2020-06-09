В МИД рассказали о состоянии российско-американских отношений

Москва и Вашингтон сегодня не имеют никакой позитивной повестки в двусторонних отношениях и не видят возможности изменить эту ситуацию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Послужной список в этом смысле очень скудный. Мы действительно не имеем позитивной повестки в настоящее время", - заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям и организованной нью-йоркским Советом по международным отношениям.

Он также добавил, что стандартные методы устранения разногласий путем диалога больше не работают. Россия неоднократно предлагала американской стороне обсудить возможные озабоченности на профессиональном уровне, но это не принесло никакого результата "в основном по политическим причинам", сказал дипломат.

"Вызывает очень большое сожаление, что люди в Соединенных Штатах в своем большинстве, по крайней мере среди тех, кто принимает решения, воспринимают Россию как источник проблем, как токсичного игрока на международной арене", - заявил Рябков. Он добавил, что в Москве на действия США также смотрят, как на проблему для международной жизни.

Сегодня в отношениях РФ и США нет каких-либо предпосылок для кардинальных изменений. У обеих сторон это вызывает разочарование и является, возможно, "задачей и вызовом наибольшей величины", заключил дипломат.