В МИД РФ призвали США снизить накал вокруг "российского вмешательства"

Российская сторона призывает Вашингтон снизить накал диалога касаемо того, что Россия якобы вмешивалась в те или иные выборы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы отрицали и продолжаем отрицать обвинения в так называемом вмешательстве", - заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям и организованной нью-йоркским Советом по международным отношениям.

В Москве полагают, что по вопросу о так называемом "российском вмешательстве" стоит попытаться найти способ организовать профессиональный диалог, отметил дипломат. Тем более, что в прошлом американская и российская стороны уже разрешали подобные противоречия на профессиональном уровне.