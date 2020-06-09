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09.06.2020 13:01
Рубрика: В мире

В мире началась охота за туристами

Текст: Юрий Когалов
Пандемия коронавируса серьезно ударила по туристическому сектору, и теперь власти многих стран идут на всякие ухищрения, чтобы привлечь внимание к своим курортам. Потенциальным туристам предлагают различные акции: налоговые вычеты, скидки на авиабилеты, бесплатные ночевки и другие бонусы, которые прежде невозможно было даже представить.
Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO
Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO

Так, в Испании отельеры и власти ряда регионов обратились к центральному правительству с предложением создать семейный ваучер для поездок по стране, стоимость которого полностью или частично можно будет вернуть при подаче декларации о доходах. Пока это только идея, ведь карантин в стране еще не отменен. Но иначе привлечь отдыхающих будет сложно, ведь около половины испанцев, согласно опросам, отказались от своих планов на это лето (после двухмесячного простоя производств денег многим просто не хватает).

Фото: EPA
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На Канарских и Балеарских островах опасаются, что туристы как из Испании, так и из-за рубежа предпочтут в этом году отдыхать на континенте, а потому просят авиакомпании дать хотя бы своим соотечественникам, желающим побывать на островах, 75-процентную скидку на авиабилеты (такой пользуются местные жители). Субсидии на это уже запросили у Мадрида.

Идею с семейными ваучерами испанцы подсмотрели у итальянцев. На Апеннинском полуострове первыми придумали, как с их помощью завлечь туристов. Государство готово выдать семьям с доходом до 40 тысяч евро в год гранты на сумму до 500 евро, которые можно использовать для бронирования гостинцы или аренды квартиры. На максимальную сумму могут рассчитывать семьи с одним или несколькими детьми, 300 евро получат бездетные пары, и 150 евро - один человек, желающий попутешествовать. Отели будут предоставлять им скидку на соответствующую сумму.

Власти Сицилии изучают возможность компенсировать часть расходов на перелет тем, кто предпочтет для своего отдыха именно этот остров. Также предлагается сделать бесплатной каждую третью ночь в отеле (другими словами дать 30-процентную скидку на проживание в гостинице) и безвозмездно пускать в музеи и на археологические раскопки.

Фото: Дмитрий Феоктистов/РГ
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Компенсацию за перелет на самолете предлагают и в Японии. Необходимые для этого средства будут взяты из 11,5 миллиарда евро, которые Страна восходящего солнца выделила на восстановление туристического сектора.

А вот в Новой Зеландии предлагают сократить рабочую неделю до четырех дней, чтобы в длинные выходные люди могли куда-нибудь поехать отдохнуть. По мнению премьер-министра Джасинды Ардерн, это создаст необходимые условия для продвижения внутреннего туризма, поможет в восстановлении экономики, а также позволит хоть немного развеяться людям, просидевшим на карантине два месяца.

Стоит отметить, что все эти бонусы власти различных стран придумывают в основном для собственных граждан, ведь из-за пандемии границы все еще закрыты.

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