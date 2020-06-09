В Польше установлен рекордный прирост заболевших COVID-19

Местный эпидемиолог, профессор Мария Ганчак рассказала телеканалу TVN24: "После резкого роста числа заражений в начале эпидемии мы в начале апреля вышли на плато. С этого времени мы из недели в неделю наблюдали более или менее постоянный прирост числа заражений - от 300 до 400 случаев в день". По ее словам, эта тенденция сохранялась в течение девяти недель подряд, что на фоне других стран Европы выглядит странным. "В большинстве стран Евросоюза наблюдается медленное, но все же сокращение числа заболевших", - пояснила она.

Но польские эпидемиологи в последние дни бьют тревогу: с конца прошлой недели они ежедневно фиксируют не меньше пятисот случаев. И это при том, что тестов на коронавирус здесь, по словам профессора Ганчак, делают слишком мало. В рейтинге по странам Европы Польша располагается на 28-м месте из 42 с показателем 28 300 тестов на миллион жителей.

При этом с 20 апреля страна постепенно возвращается к нормальной жизни. С конца мая поляки при желании могут отвести детей в детский сад или начальную школу, а сами пойти в салоны красоты, магазины, с 6 июня к их услугам фитнес-клубы, театры и музеи.