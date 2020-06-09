В России появится нацпроект по внутреннему туризму

Предприятиям туриндустрии могут снизить НДС, а россиян, путешествующих по стране, поддержать субсидиями. Правительство России вместе с отраслевым сообществом разрабатывает новый национальный проект по внутреннему и въездному туризму.

Для развития туризма введут льготы. "Например, речь идет о широком применении инвестиционного налогового вычета для развития туристической инфраструктуры", - рассказал "РГ" президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин, участвующий в заседаниях рабочих групп. Налоги для объектов туризма и спорта должны быть существенно ниже, предлагается снизить НДС. "В плане эта мера есть, надеюсь, она останется", - сказал Калинин.

В Европе, а также в Турции НДС для туриндустрии снижен. В результате зарубежный турпродукт влечет россиян. Чтобы отечественный туризм конкурировал с ним на равных, придется постараться. "Туризм в России долгое время рассматривался как некая самодеятельность. Река, палатка и рюкзак за спину. А на самом деле это огромный и еще не разработанный у нас пласт экономической и социальной сферы", - говорит председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Для освоения этого пласта пришло время?

Пока на внутренний туризм у нас не обращали внимания, россияне протоптали дорожку за рубеж и, повидав комфортные отели, чистые пляжи, анимацию, вышли на новый уровень восприятия. Российскому туризму пришлось спешно подтягиваться. У нас появились современные отели и спа-комплексы, даже система "все включено". Но чтобы отрасль стала по-настоящему прибыльной, нужны серьезные инвестиции.

В регионах есть масса проектов - где-то хотят создать туристические тропы, где-то провести электросети или построить коллекторы, - но нет средств, рассказывает Калинин. "Нацпроект поможет начать масштабные инвестиции в туристскую инфраструктуру", - замечает он. Пока ежегодный объем вложений оценивается в 80 млрд рублей. Государство вкладывало в развитие туризма и раньше. В программе на 2011-2016 годы сначала было заложено 96 млрд рублей. Потом из-за трудностей с наполнением бюджета итоговая сумма сократилась до 23 млрд рублей, говорит Рязанский. Однако даже эти деньги дали эффект. На каждый рубль государственных средств было вложено три рубля частных инвестиций. "Но самое главное, внутренний туризм стал реальным конкурентом выездному", - замечает сенатор. Важно не потерять этот разгон.

Сейчас, когда зарубежные направления закрыты из-за пандемии, казалось бы, развивать внутренний туризм очень просто. Однако результат может оказаться не тем, на который рассчитывалось. Из-за превышения спроса над предложением отдых внутри страны теоретически может подорожать. Тогда сторонники зарубежного отдыха просто подождут, пока откроют границы. Туроператоры, кстати, вовсю продают зарубежные туры на вторую половину лета. Популярностью пользуются Турция, Греция, Кипр, Испания, Болгария, рассказали "РГ" в компании Тез Тур.

Чтобы россияне все же стали еще больше путешествовать по своей стране, нужно обеспечить им комфортный отдых и простимулировать платежеспособный спрос. За рубежом, в частности в Германии, широко применяется субсидирование турпутевок, говорит Калинин. Этот механизм можно было бы применить и в России, добавляет он.