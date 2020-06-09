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09.06.2020 14:47
Рубрика: Экономика

В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

Текст: Евгений Гайва
Полноценный туристический сезон в России может стартовать с 1 июля, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Очень рассчитываем, что, начиная с 1 июля, россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности", - сказала она.

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Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.

Как уточнила глава Ростуризма, с 1 июня стартовал первый этап выхода гостинично-туристской отрасли из карантинных мер. Чуть менее, чем в половине регионов начали запускать в работу гостиницы, санаторно-курортные комплексы.

Одна из ключевых задач на это лето - предложить россиянам новые пакетные туры по России, заметила Зарина Догузова. "Уже договорились о запуске чартеров в Калининград. Цены будут от 10 тысяч на человека за недельный отдых", - сказала она.

Также появятся чартеры на озеро Байкал. Такие туры с авиаперелетом, размещением и экскурсионной программой на выбор будут стоить от 30 тысяч рублей на человека за недельный тур. Кроме того, впервые запускаются чартеры в Хакасию, недельный тур будет стоить от 35 тысяч рублей на человека. Туры на Алтай будут стоить от 25 тысяч рублей на человека за неделю отдыха, рассказала руководитель Ростуризма.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 1 июля в России откроются межрегиональные туристические поездки.

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