В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

Полноценный туристический сезон в России может стартовать с 1 июля, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Очень рассчитываем, что, начиная с 1 июля, россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности", - сказала она.

Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.

Как уточнила глава Ростуризма, с 1 июня стартовал первый этап выхода гостинично-туристской отрасли из карантинных мер. Чуть менее, чем в половине регионов начали запускать в работу гостиницы, санаторно-курортные комплексы.

Одна из ключевых задач на это лето - предложить россиянам новые пакетные туры по России, заметила Зарина Догузова. "Уже договорились о запуске чартеров в Калининград. Цены будут от 10 тысяч на человека за недельный отдых", - сказала она.

Также появятся чартеры на озеро Байкал. Такие туры с авиаперелетом, размещением и экскурсионной программой на выбор будут стоить от 30 тысяч рублей на человека за недельный тур. Кроме того, впервые запускаются чартеры в Хакасию, недельный тур будет стоить от 35 тысяч рублей на человека. Туры на Алтай будут стоить от 25 тысяч рублей на человека за неделю отдыха, рассказала руководитель Ростуризма.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 1 июля в России откроются межрегиональные туристические поездки.