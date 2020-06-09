В штате Нью-Йорк принят жесткий закон о реформе полиции

В понедельник сенат штата Нью-Йорк принял законопроект о реформе полиции. В документе идет речь о запрете на удушение во время задержания, преследовании граждан по расовым и национальным мотивам. Ожидается, что во вторник законодатели приступят к принятию второго пакета реформ, в том числе к отмене закона, в соответствии с которым с учетных записей полиции может быть снят гриф секретности.

Законодатели собрались на экстренное заседание с тем, чтобы отреагировать на требования участников акций протеста, вызванных смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Сенатор штата Луис Сепульведа, одна из инициаторов принятия законопроекта, заявила, что действия полиции часто приводят "к гибели и унижению представителей национальных меньшинств". "Я сужу по личному опыту. Когда мне было 18 лет, меня арестовали, потому что полицейскому не понравилось, как я на него смотрю", - сказала Сепульведа.

Штат Нью-Йорк, где на акции протеста вышли тысячи американцев, имеет проблемную историю насилия со стороны полицейских против безоружных чернокожих и испаноговорящих мужчин, отмечает The National Public Radio. Самым резонансным случаем стало удушение полицейским жителя Нью-Йорка Эрика Гарнера, темнокожего мужчины, который был задержан за незаконную продажу сигарет в 2014 году. Слова умирающего Гарнера "Я не могу дышать" были зафиксированы на видео мобильного телефона и стали объединяющим призывом к появлению движения Black Lives Matter, чьи организации быстро распространились по Америке. Полицейский Даниэль Панталео, который был снят на видео в инциденте с Гарнером, в конце концов, подал в отставку, но большое жюри присяжных отказалось предъявить ему обвинение. В прошлом году министерство юстиции администрации Трампа отказалось возбудить уголовное дело после апелляции, поданной родными Гарнера.

Правоохранительные органы в Нью-Йорке, отметили наблюдатели, пытались противостоять принятию этого законопроекта. Глава Ассоциации шерифов штата Нью-Йорк Джеффри Мерфи выступил с заявлением, в котором назвал идею реформ в полиции "тенденциозной". Влиятельная ассоциация - профсоюз полиции Нью-Йорка - назвала эти меры "нападением на сотрудников правоохранительных органов". При этом, отметили эксперты, для руководства полиции стало откровением, то, что законопроект, предложенный демократическим большинством в сенате штата, поддержали многие республиканцы, которые ранее высказывали поддержку профсоюзам сотрудников правоохранительных органов.

В частности, сенатор-республиканец Фред Акшар, который до избрания в конгресс штата работал в правоохранительных органах, заявил, что намеревался голосовать против запрета на удушение. Однако уже в ходе заседания он поменял позицию, заявив во время пленарной дискуссии, что "полиция неправомерно использует удушение при задержаниях". Долгие годы две палаты конгресса штата Нью-Йорк контролировались республиканцами. Демократы по итогам выборов 2018 года получили контроль над ассамблеей и сенатом. В настоящее время их, впервые в истории, возглавили афроамериканские законодатели, которые и контролируют повестку дня. Губернатор штата Эндрю Куомо, также демократ, пообещал в понедельник, что подпишет закон.