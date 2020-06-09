В Сирии под машиной военной полиции РФ сработало взрывное устройство

Взрывное устройство сработало под бронеавтомобилем патруля военной полиции РФ в сирийском Кобани. Пострадавших нет. Об этом сообщили в российском Центре по примирению сторон в Сирии.

"При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства. В результате подрыва маломощного СВУ никто не пострадал", - рассказали в Центре.

Известно также, что сегодня утром неизвестные попытались воспрепятствовать движению российского патруля военной полиции.