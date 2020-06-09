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Рубрика: Экономика

Любуйся Берлином с планшета

Въездной немецкий туризм простимулируют онлайн-методами
Текст: Константин Волков
Российская газета - Спецвыпуск № 123(8177)
Национальный туристический офис Германии (DZT) создал специальную команду для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом. Коллектив во главе с руководителем DZT в Швейцарии Харальдом Хеннингом координирует работу, направленную на то, чтобы не допустить слишком сильного спада в отрасли.
Пресс-презентация выставки "Рафаэль - сила ренессансных образов" в Дрездене, 4 июня 2020 года. Фото: EPA Пресс-презентация выставки "Рафаэль - сила ренессансных образов" в Дрездене, 4 июня 2020 года. Фото: EPA
Пресс-презентация выставки "Рафаэль - сила ренессансных образов" в Дрездене, 4 июня 2020 года. Фото: EPA

Чтобы оперативно реагировать на происходящее, компания усиленно развивает деятельность онлайн, а также переходит на гибкое планирование, чтобы то или иное событие не было привязано к конкретным срокам, но его можно было бы оперативно организовать. Что касается работы в онлайн-режиме, то на сайте DZT создан отдельный раздел, в котором рассказывается об актуальной ситуации вокруг коронавируса и о ситуации с въездным туризмом в Германии.

Фото: iStock
Федеральные земли Германии постепенно выходят из локдауна

В онлайн перенесен и туристический бизнес-форум Germany Travel Mart, существующий уже на протяжении 46 лет. Он должен был пройти в Ростоке 10-12 мая, но пандемия спутала все планы. Поэтому DZT создал онлайн-мастерскую (воркшоп) по Германии как туристическому направлению. Семинары и конференции в удаленном режиме пройдут 22-24 июня. Что касается самого форума, то мероприятие перенесено на 2021 год.

Как отметил Тобиас Войтендорф, глава туристической ассоциации земли Мекленбург-Передняя Померания, где должно пройти мероприятие, "мы уже с нетерпением ждем возможности поприветствовать ключевых представителей международной туриндустрии на "живом" GTM с 25 по 27 апреля 2021 года. А пока будем использовать виртуальный GTM 2020, чтобы представить нашу федеральную землю посредством вебинара".

С 16 марта DZT начал онлайн-кампанию #DiscoverGermanyFromHome (Открой Германию из дома). Формат оказался успешен - на начало мая удалось привлечь 9,6 миллиона пользователей. Задача кампании - завлечь потенциальных туристов, рассказать о Германии так, чтобы захотелось туда поехать. Информация о всех 16 федеральных землях, их достопримечательностях, карты, рецепты местных блюд, викторины - представлено все, что может пробудить интерес к региону. "Следующим шагом планируется расширить предложения с помощью чат-бота, - пояснили "РГ" в DZT. - Потенциальные гости Германии получат самую актуальную информацию о планировании путешествия, правовых аспектах и туристических предложениях".

Владельцы гостиниц ожидают в нынешнем году 57-процентного снижения доходов по сравнению с 2019 годом, однако это лучше, чем полное отсутствие выручки

Если говорить о гибкости туристических планов, то начало восстановления отрасли ожидается со второй половины года. DZT и сотрудничающие с ней компании стараются оперативно скорректировать рекламные проекты, учитывая особенности рынков других стран.

Глава правления DZT Петра Хедорфер заявила, что "снижение бронирований от ключевых стран, откуда больше всего туристов приезжают в Германию, а также неуверенность клиентов влекут огромные экономические проблемы для туротрасли, в том числе для представителей малого и среднего бизнеса в этой сфере". По ее словам, Национальный туристический офис Германии старается тесно сотрудничать с международными туроператорами и онлайн-тревел- агентствами, информируя их о возможных мерах по восстановлению турпотока.

Фото: iStock
Ростуризм: Власти не будут ограничивать зарубежные поездки россиян

"Убеждена, что бренд Германии как туристического направления остается популярным у туристов и тех, кто приезжает с деловыми целями, и преодолеет трудные времена", - отметила Хедорфер.

Между тем отели в Германии уже начинают открываться в преддверии отмены запрета на поездки в 31 страну Европы. Владельцы гостиниц ожидают в нынешнем году 57-процентного снижения доходов по сравнению с 2019 годом, однако это лучше, чем полное отсутствие доходов. При этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас уже предупредил, что к отдыху придется "подходить ответственно", имея в виду санитарные ограничения, как то: обязательное ношение масок, использование дезинфицирующих средств, дистанцию между людьми, увеличенное расстояние между столиками в ресторанах. "Необходимо будет очень четко сказать людям, что ограничения их ждут везде - на пляжах, в ресторанах, в городских центрах", - отметил Маас.

Справка

Deutsche Zentrale fur Tourismus e.V. (DZT) - национальный туристический офис Германии со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне. Цель DZT - реализация туристического потенциала Германии. По решению бундестага деятельность офиса DZT финансируется и контролируется Федеральным министерством экономики и энергетики. Организация разрабатывает стратегии и проекты для формирования положительного туристического имиджа Германии за рубежом и для привлечения туристов в страну. Национальный туристический офис Германии имеет представительства в 31 стране мира.

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