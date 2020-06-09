Врач рассказал, как часто нужно менять маски в жару

Одноразовые медицинские маски нужно менять в жару каждые 20-30 минут. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Несмотря на замедление циркулирования вируса, опасность заражения все еще остается серьезной", - рассказал он Агентству городских новостей "Москва".

По его словам, маска при температуре плюс 28-30 градусов будет вызывать потение, а повышение влажности нарушает ее защитный слой. Тяжельников добавил, что лучше отказаться от ношения популярных сейчас масок темных цветов, которые поглощают солнечные лучи и создают риск перегрева, а делать выбор в пользу стандартных медицинских масок или изделий из хлопка и марли, которые способны задерживать потенциально опасные частицы слюны, и позволят нормально дышать.

При смене маски можно протирать лицо антибактериальными салфетками. Важно не вытирать лицо руками или частью одежды. Дерматологи советуют один раз в день после ношения маски протирать кожу хлоргексидином или мирамистином для профилактики кожных раздражений, особенно если уже имеются воспалительные процессы.

Тяжельников также напомнил, что в жару лучше всего оставаться дома, не выходить без нужды в места скопления людей, где невозможно держать социальную дистанцию, проветривать помещение и пить больше воды.