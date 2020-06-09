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09.06.2020 14:09
Рубрика: Экономика

Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

Текст: Александр Саможнев

В 2020 году мировая экономика будет испытывать худшую рецессию со времен Второй мировой войны из-за последствий пандемии коронавируса. Мировой экономический объем сократится на 5,2 процента. Особенно пострадали промышленно развитые страны, для которых прогнозируется общее падение на семь процентов. Не исключено, что экономика еврозоны сократится на 9,1 процента, говорится в опубликованном прогнозе Всемирного банка.

Фото: iStock
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"Это очень удручающий прогноз", - заявила вице-президент ВБ Джейла Пазарбасиоглу. - Речь идет об огромном экономическом шоке. Кризис может оставить длительные раны и серьезные глобальные проблемы". По ее словам, задача номер один - преодолеть чрезвычайную ситуацию в здравоохранении и экономике. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти способы как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики и не допустить дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы.

Если во второй половине года пандемию можно будет в значительной степени взять под контроль, в 2021 году мировая экономика вырастет на 4,2 процента. Если последствия будут хуже, экономика может обвалиться на 8 процентов в этом году и лишь незначительно вырасти на 1 процент в следующем году, полагают эксперты Всемирного банка.

Ожидается, что в этом году страны формирующихся рынков и развивающихся экономик (EMDE) покажут снижение на 2,5 процента, что является первым сокращением в группе как минимум за шестьдесят лет. Доходы на душу населения сократятся на 3,6 процента. В результате миллионы людей окажутся в условиях крайней нищеты. При этом сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер и которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

В целом перспективы роста экономики в 2020 году представляются весьма неопределенными, преобладают риски снижения, в том числе возможность более затяжной пандемии, финансовых потрясений и выхода из глобальных связей между торговлей и поставками, пришли к выводу аналитики Всемирного банка.

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