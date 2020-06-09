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Вышел первый трейлер продолжения "Невероятных приключений Билла и Теда"

Новости
    09.06.2020, 17:28
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на YouTube первый тизер-трейлер продолжения франшизы "Билл и Тед".

Фото: instagram.com/ spdrmnkyxxiii
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К своим ролям спустя 30 лет вернулись Киану Ривз и Алекс Уинтер.

Сюжет триквела строится вокруг несбывшегося пророчества, согласно которому музыка двух закадычных друзей должна была спасти вселенную. Главный хит так и не был написан, из-за чего героям снова придется отправиться в путешествие во времени.

Режиссером картины выступил Дин Паризо.

Ранее премьера была запланирована на 21 августа 2020, теперь в концовке ролика дата старта проката обозначена как "скоро в 2020".

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