Вышел первый трейлер продолжения "Невероятных приключений Билла и Теда"

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на YouTube первый тизер-трейлер продолжения франшизы "Билл и Тед".

К своим ролям спустя 30 лет вернулись Киану Ривз и Алекс Уинтер.

Сюжет триквела строится вокруг несбывшегося пророчества, согласно которому музыка двух закадычных друзей должна была спасти вселенную. Главный хит так и не был написан, из-за чего героям снова придется отправиться в путешествие во времени.

Режиссером картины выступил Дин Паризо.

Ранее премьера была запланирована на 21 августа 2020, теперь в концовке ролика дата старта проката обозначена как "скоро в 2020".