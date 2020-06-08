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"Главная причина, чтобы вернуться": Киану Ривз о сценарии "Матрицы 4"

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    08.06.2020, 22:41
Текст:   Богдан Бобров

В свежем номере журнала Empire появились новые подробности о продолжении культовой кинофраншизы "Матрица".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Киану Ривз - исполнитель главной роли оригинальной трилогии, который вернется к образу Избранного, высказался о сюжете грядущей картины.

"Лана Вачовски написала великолепный сценарий и замечательную историю, которая оказалась мне очень близка. Это была главная причина, чтобы я принял решение вернуться. Работать с ней снова просто потрясающе. Есть в этом во всем нечто особенное и значимое", - высказался актер о "Матрице 4".

Не смогла сдержать восторга и Кэрри-Энн Мосс - Тринити - экранная боевая подруга Нео. Она охарактеризовала сюжет, как невероятно "глубокий", "целостный" и "очень захватывающий".

Напомним, прерванные из-за пандемии съемки планируют возобновить этим летом, премьера намечена на май 2021 года.

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