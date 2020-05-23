Новости

"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в своей карьере и шоу-бизнесе 14:51
Клип Артура Пирожкова "Зацепила" набрал 200 000 000 просмотров 14:45
Названы тринадцать лучших экранизаций Стивена Кинга 14:22
Режиссер "Стражей Галактики" назвал свой любимый супергеройский фильм 14:04
Московский кинотеатр "Горизонт" закрывается 22.05.2020

Может ли Киану Ривз стать новым Росомахой

Новости
    23.05.2020, 16:16
Текст:   Богдан Бобров

В марте интернет всколыхнула новость о том, что Киану Ривз ведет переговоры с Marvel об участии в кинематографической вселенной. Предполагалось, что актера рассматривают на роль Призрачного гонщика.

Никаких подтверждений и апдейтов с тех пор так и не поступало. И в фанатском сообществе за неимением свежих утечек начали формироваться новые теории. Например, художник с ником pabloruizzx предложил отдать Киану роль Росомахи, нарисовав его в соответствующем образе.

Стоит отметить, что данный арт возник не на пустом месте. Сам Ривз в небольшой сессии вопросов и ответов в прошлом году признался, что если бы он сам мог решать, кого сыграть из персонажей Marvel или DC, непременно бы выбрал мутанта с адамантиевым скелетом, так как был его большим поклонником в детстве.

Такой ход вполне мог бы решить сразу несколько задач.

Во-первых, после сделки Disney и Fox в MCU рано или поздно придется вводить Людей Икс, из которых Росомаха - самый узнаваемый.

Во-вторых, Хью Джекман наотрез отказывается полноценно возвращаться к роли, а перезапускать такого знакового супергероя с каким-нибудь молодым исполнителем слишком рискованно (в похожей ситуации Disney уже "обожглась" с фильмом "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории").

В-третьих, если кроссоверу Marvel и Sony, благодаря лазейке, открытой анимационной лентой "Человек-паук: Через вселенные", суждено когда-нибудь случиться, альтернативная версия Росомахи Киану Ривза была бы наиболее равнозначна Росомахе Хью Джекмана, учитывая статус и вес обоих в Голливуде.

Новости

Видео: Дэвид Линч опубликовал безумный мультфильм и прогнозы погоды 22.05.2020
Звезды "Благих знамений" сыграют в новом комедийном сериале BBC 22.05.2020
Актер Венсан Кассель госпитализирован после падения со скутера 22.05.2020
Режиссер "Заражения" Стивен Содерберг написал в изоляции три сценария 22.05.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Опубликовано фото кораблей из "Аватара 2": съемки возобновляются 22.05.2020
Погиб рестлер-актер из "Черной пантеры" и "Хищных птиц" Шэд Гаспард 22.05.2020
Новый трейлер фильма Нолана "Довод" представили необычным способом 22.05.2020
⧣ видео
Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
Российская группа Little Big установила очередной рекорд 22.05.2020
Создатель "Американской истории ужасов" бросил вызов фанатам 21.05.2020
Стало известно, сколько денег потратят на Snyder Cut "Лиги справедливости" 21.05.2020
⧣ интернет
Фото: facebook.com/ PatrickAnimation
Как должны были выглядеть в реальности герои "Игры престолов" и "Викингов" 20.05.2020
Фанаты "скрестили" Пеннивайза и Джокера 20.05.2020
В Сети Фантастическую четверку представили в новом звездном составе 19.05.2020