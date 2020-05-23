Может ли Киану Ривз стать новым Росомахой

В марте интернет всколыхнула новость о том, что Киану Ривз ведет переговоры с Marvel об участии в кинематографической вселенной. Предполагалось, что актера рассматривают на роль Призрачного гонщика.

Никаких подтверждений и апдейтов с тех пор так и не поступало. И в фанатском сообществе за неимением свежих утечек начали формироваться новые теории. Например, художник с ником pabloruizzx предложил отдать Киану роль Росомахи, нарисовав его в соответствующем образе.

Стоит отметить, что данный арт возник не на пустом месте. Сам Ривз в небольшой сессии вопросов и ответов в прошлом году признался, что если бы он сам мог решать, кого сыграть из персонажей Marvel или DC, непременно бы выбрал мутанта с адамантиевым скелетом, так как был его большим поклонником в детстве.

Keanu Reeves and puppies. What more do you need to know? pic.twitter.com/C37CDtXmx6 — BuzzFeed (@BuzzFeed) May 17, 2019

Такой ход вполне мог бы решить сразу несколько задач.

Во-первых, после сделки Disney и Fox в MCU рано или поздно придется вводить Людей Икс, из которых Росомаха - самый узнаваемый.

Во-вторых, Хью Джекман наотрез отказывается полноценно возвращаться к роли, а перезапускать такого знакового супергероя с каким-нибудь молодым исполнителем слишком рискованно (в похожей ситуации Disney уже "обожглась" с фильмом "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории").

В-третьих, если кроссоверу Marvel и Sony, благодаря лазейке, открытой анимационной лентой "Человек-паук: Через вселенные", суждено когда-нибудь случиться, альтернативная версия Росомахи Киану Ривза была бы наиболее равнозначна Росомахе Хью Джекмана, учитывая статус и вес обоих в Голливуде.