Провал "Хана Соло" поставил под вопрос будущее новых "Звездных войн"

Фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории" своим коммерческим провалом перекрыл кислород другим спин-оффам вселенной "Звездных войн".

Согласно данным портала Collider, поклонники Оби-Вана Кеноби и Боба Фетта могут уже начинать осваивать техники долготерпения, практикуемые ценителями сериала "Твин Пикс" - ожидаемые и даже анонсированные проекты, связанные с их любимцами, появятся еще очень нескоро.

И это несмотря на то, что картины даже успели обзавестись не последними постановщиками, которыми стали Стив Долдри и Джеймс Мэнголд.

Продюсерский контроль ныне обрушится своим инквизиторским вниманием к готовящемуся "Эпизоду IX". Можно даже не сомневаться, что в нем каждая деталь будет дотошно перепроверена по несколько раз, что вряд ли по душе всем причастным к новому эпизоду.

Впрочем, в безопасном режиме все же готовятся две новые трилогии - от режиссера Райана Джонсона ("Звездные войны: Последние джедаи") и Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса ("Игра престолов").

Разумеется, проблемы с "Ханом Соло" были изначально - от смены режиссеров до пересъемок и актерской переподготовки Эренрайка. Среди дополнительных проблем называют плохой маркетинг и неудачный выбор даты премьеры, когда "Хан Соло" попал в лигу крупнобюджетных премьер.

При этом стоит уточнить - бесповоротным провалом блокбастер не стал, как минимум не став таким убыточным, как "Бегущий по лезвию 2049" (при бюджете в 300 млн долларов "Хан Соло" собрал на данный момент чуть больше 343 млн долларов), но руководство студии Lucasfilm ожидало только грандиозного события, которым космический вестерн, увы, не стал - да и суммы ожидались куда более значительные.