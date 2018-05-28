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Дэдпул побил в российском прокате Хана Соло и Сергея Лукьяненко

Новость 28.05.2018, 13:42 | Текст: Олег Усков

Сиквел черной комедии "Дэдпул" закрепил взятый на старте кассовый успех, вторую неделю подряд лидируя в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала kinobusiness.com.

Кинокомикс Дэвида Литча, демиурга, среди прочего, ураганных "Джона Уика" и "Взрывной блондинки", за минувшие выходные собрал еще 202,9 миллиона рублей. Доведя общие сборы ленты до 1,1 миллиарда.

Фото: ТАСС
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Радостно встреченный критиками новый спин-офф самой прославленной в истории космической саги и десятый фильм вселенной Star Wars "Хан Соло: Звездные войны. Истории" не смог спихнуть с насиженного шестка болтуна-наемника, собрав за свой премьерный уикенд 189,3 миллиона рублей.

Российская фантастика, поставленная Сергеем Мокрицким вольная адаптация одноименного литературного бестселлера Сергея Лукьяненко "Черновик", равно вяло встреченная как теми, кто читал книгу, так и теми, кто не читал - третья строчка национального бокс-офиса. "Черновик" заработал за выходные шестьдесят миллионов рублей.

Четверное место - еще один новичок российского проката, американская комедия "Секса не будет!!!" - чуть более сорока миллионов кассы на старте. Сортирную комедию в лучших традициях образцов жанра поставила Кэй Кэннон (франшиза "Идеальный голос", сериал "Новенькая").

И, наконец, замыкает пятерку лидеров недели гигантоманская сборная супергеройская солянка "Мстители: Война бесконечности". Последняя на сегодня часть комикс-вселенной Marvel взяла еще 37 миллионов, увеличив общую кассу четырех недель проката до 2,1 миллиарда.

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