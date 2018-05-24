Borschevik fields forever

Молодого дизайнера компьютерных игр Кирилла бросила девушка Аня. Ушла к богатому чиновнику со словами "ты создаешь миры, но меня в них нет!". Придя домой, он обнаружил, что в его квартире поселилась Северия Янушаускайте (то есть Рената Иванова, которую играет Северия Янушаускайте). А на следующий день его все забыли. Коллеги, родственники, друг - для всех Кирилл стал пустым местом, каким-то незнакомым пареньком. И только верный смартфон указал ему путь. К башне напротив Кремля. Там он и заночевал - на грязном матрасе среди обшарпанных стен.

Проснулся Кирилл уже в более приятной обстановке - в той же башне, но с евроремонтом. После чего ему снова явилась Северия Янушаускайте и все объяснила. Ты, говорит, теперь функционал, таможенник между параллельными мирами. Видишь двери? Вот за ними и миры. Будешь всех пропускать и взимать пошлины. И кунг-фу будешь владеть - куда ж таможеннику без кунг-фу. Плюс питание и бессмертие. Но от места службы далеко отходить нельзя, иначе помрешь.

"Черновик" Сергея Лукьяненко - это, в общем, то же самое, что "Дозоры". Только вместо Иных - функционалы, вместо Антона Городецкого - Кирилл Какеготамский, а вместо фэнтези - параллельные миры. Не слишком оригинальная (смесь "Пересадочной станции" и "Кольца вокруг Солнца" Клиффорда Саймака), совсем не шедевральная, но, за вычетом размышлений на отвлеченные темы в стиле Гришковца, предваряющих каждую главу, и бородатых шуток, сносная фантастика. Из которой могло бы получиться сносное кино.

И некоторые предпосылки к тому есть. Злобные летающие матрешки-трансформеры, вооруженные ракетами и пулеметами, - это уже победа. Тот, кто придумал их внедрить, - молодец. Постапокалиптический ГУЛАГ, где среди развалин в изобилии растет мутировавший борщевик, выделяющий в атмосферу психоделических свойств вещества, - тоже очень хорошо. Злободневно, изобретательно.

Адаптация изначального текста явно подразумевала внесение некоторых корректив. Хотя бы потому, что книга была написана в незапамятные времена, когда алкоголь продавался круглосуточно. Следовательно, требовалось кое-что слегка модернизировать. И, видимо, в рамках программы модернизации другу главного героя был вручен телефон от спонсора, который тот не выпускает из рук, снимая на камеру все, что видит. Нужно ли говорить, как это бесит?

Кроме того, сама структура произведения была существенно перекроена. Трудно сказать, по какому принципу. Скорее всего, мы имеем дело с распространенным методом "как Бог на душу положит". Местами совершенно невозможно понять, кто, что и зачем делает. Не говоря уж о том, с какой целью отдельные личности здесь вообще присутствуют. Целая сюжетная линия, важная притом, с ответвлениями и второстепенными персонажами, исчезла. Ее заменил любовный треугольник и что-то загадочно-непонятное про спецслужбы и, кажется, политику, вызывающее множество вопросов, которые, судя по всему, должны разрешиться в сиквеле. Если он, конечно, будет - есть основания в этом сомневаться.

Потому что, не считая прочих нюансов, фильм еще вот по какой причине никчемен. Когда речь идет о параллельных мирах, эти самые миры должны быть… должны быть. А в "Черновике" портал в мир, называемый Заповедником, на самом деле ведет в павильон с песочком, пластиковыми пальмами и криво нарисованным на стенке как бы тропическим пейзажем, на фоне которого прыгает Дмитрий Хрусталев (то есть правда Дмитрий Хрусталев, он играет самого себя). И в остальных мирах ситуация не сильно лучше.

Понятно, что бюджет небольшой. Всего 270 миллионов. Но, во-первых, нечего браться, раз денег нет. А во-вторых, "Ночной дозор", снятый в 2004 году примерно за ту же сумму по нынешнему курсу, выглядит намного лучше, динамичнее и красивее. "Черновик" же в целом оставляет впечатление дешевой поделки, на которую без слез не взглянешь. Особенно когда в соседнем зале кинотеатра крутят "Хана Соло". Как-то, что называется, неудобно перед доном Педро.

2.0