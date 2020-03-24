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Киану Ривзу нашли подходящую роль во вселенной Marvel

Новости
    24.03.2020, 13:51
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Студия Marvel наконец-то подобрала подходящую роль для Киану Ривза в собственной киновселенной, пишет We Got This Covered.

Фото: kinopoisk.ru
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Учитывая бешеную популярность последнего, даже удивительно, как он до сих пор не примерил ни одного супергеройского костюма.

Согласно источнику, любимец интернета сейчас ведет переговоры о роли Джонни Блейза - Призрачного гонщика. Широкой аудитории этот персонаж известен в первую очередь по дилогии с Николасом Кейджем в главной роли - фильмы выходили в 2007 и 2012 годах.

Стоит вспомнить, что Ривз и в реальной жизни питает страсть к мотоциклам, поэтому вполне смог бы органично вписаться в образ мстителя "на двух колесах".

Напомним, ближайшие три фильма с Киану Ривзом будут продолжениями главных в его профессиональной жизни франшиз "Билл и Тед", "Джон Уик" и "Матрица". Причем последние две картины должны выйти в один день, если в график не будут внесены изменения из-за пандемии коронавируса.

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