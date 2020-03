Киану Ривзу нашли подходящую роль во вселенной Marvel

Студия Marvel наконец-то подобрала подходящую роль для Киану Ривза в собственной киновселенной, пишет We Got This Covered.

Учитывая бешеную популярность последнего, даже удивительно, как он до сих пор не примерил ни одного супергеройского костюма.

Согласно источнику, любимец интернета сейчас ведет переговоры о роли Джонни Блейза - Призрачного гонщика. Широкой аудитории этот персонаж известен в первую очередь по дилогии с Николасом Кейджем в главной роли - фильмы выходили в 2007 и 2012 годах.

Стоит вспомнить, что Ривз и в реальной жизни питает страсть к мотоциклам, поэтому вполне смог бы органично вписаться в образ мстителя "на двух колесах".

Напомним, ближайшие три фильма с Киану Ривзом будут продолжениями главных в его профессиональной жизни франшиз "Билл и Тед", "Джон Уик" и "Матрица". Причем последние две картины должны выйти в один день, если в график не будут внесены изменения из-за пандемии коронавируса.