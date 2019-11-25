Видео: у фанатов Киану Ривза появился гимн

На YouTube-канале музыкального проекта The Chalkeaters опубликован клип, который по праву можно назвать гимном фанатов Киану Ривза.

Видео отсылает к событиям прошедшего лета, когда голливудский актер в рамках международной игровой выставки E3 представил новую игру Cyberpunk 2077 и во время своего выступления назвал одного из фанатов "потрясающим", что породило новую порцию мемов с Киану.

По словам авторов песни, это их "послание любви к актёру, который нечаянно объединил так много разных людей и отправил их в водоворот добра и радости".

В ролике также присутствует много смешных референсов как к различным ролям самого Ривза (щеночки из трилогии "Джон Уик"), так и карикатурные отсылки к последним событиям игровой индустрии. А отдельные из них, например, что Гейб Ньюэлл под влиянием Киану Ривза вспомнил про Half-Life 3, так и вовсе в некотором роде воплотились в жизнь.