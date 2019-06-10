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Как в "Матрице". Киану Ривз попал в видеоигру

10.06.2019,  
12:25
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Xbox/Mixer Фото: Xbox/Mixer
Фото: Xbox/Mixer

Помимо анонса новой консоли Xbox Project Scarlett, на презентации Microsoft в рамках международной игровой выставки E3 состоялось еще немало громких событий.

Среди них можно смело назвать показ нового трейлера игры Cyberpunk 2077 от создателей культовой трилогии про ведьмака Геральта. И без того завышенные ожидания теперь рискуют перейти все границы разумного - в конце видеоролика появился персонаж, внешность и голос которому подарил знаменитый голливудский актер Киану Ривз.

Исполнитель главных ролей в таких фильмах как "Джонни Мнемоник" и "Матрица", по-своему ставший уже живой иконой киберпанка, после окончания видеоролика под рев аплодисментов вышел на сцену уже в своем настоящем живом воплощении.

Он рассказал о некоторых особенностях геймплея, про открытый мир и возможности игрока в нем, а также немного о своем участии в создании игры, после чего обозначил дату выхода нового проекта - 16 апреля 2020 года.

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