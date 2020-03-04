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Киану Ривз может вернуться в сиквеле "Константина"

Новости
    04.03.2020, 11:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вслед за возвращением актера в четвертой "Матрице", продолжении "Билла и Теда" и четвертом "Джоне Уике", поклонников Киану Ривза может поджидать и другой сюрприз.

Фото: youtube.com/ IGN
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Как передает специализирующийся на инсайдерской информации портал We Got This Covered, на студии Warner Bros. настойчиво все-таки запланировали сиквел хоррора 2005 года "Константин: Повелитель тьмы".

Уточнено: изначально предполагалось, что в проекте, находящемся сейчас на стадии написания сценария, титульного персонажа сыграет более молодой актер - Дэн Стивенс ("Легион", "Аббатство Даунтон"). Но позже было принято решение не испытывать судьбу и попытаться привлечь Ривза.

При этом инсайдер указал, что проект может стать "мягкой перезагрузкой" истории изобретательного укротителя и посрамителя демонов.

Также в картине может, предположительно, вернуться к своему образу и Тильда Суинтон.

Подчеркнуто: переговоры с Ривзом и Суинтон только начались. И не факт, что стороны ударят по рукам.

Никаких официальных комментариев к происходящему от студии и актеров нет.

Ранее сообщалось, что в шестой части "Пиратов Карибского моря" к роли капитана Джека Воробья может вернуться Джонни Депп, от которого перед этим Disney с большим облегчением избавился.

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