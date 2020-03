Киану Ривз может вернуться в сиквеле "Константина"

Вслед за возвращением актера в четвертой "Матрице", продолжении "Билла и Теда" и четвертом "Джоне Уике", поклонников Киану Ривза может поджидать и другой сюрприз.

Как передает специализирующийся на инсайдерской информации портал We Got This Covered, на студии Warner Bros. настойчиво все-таки запланировали сиквел хоррора 2005 года "Константин: Повелитель тьмы".

Уточнено: изначально предполагалось, что в проекте, находящемся сейчас на стадии написания сценария, титульного персонажа сыграет более молодой актер - Дэн Стивенс ("Легион", "Аббатство Даунтон"). Но позже было принято решение не испытывать судьбу и попытаться привлечь Ривза.

При этом инсайдер указал, что проект может стать "мягкой перезагрузкой" истории изобретательного укротителя и посрамителя демонов.

Также в картине может, предположительно, вернуться к своему образу и Тильда Суинтон.

Подчеркнуто: переговоры с Ривзом и Суинтон только начались. И не факт, что стороны ударят по рукам.

Никаких официальных комментариев к происходящему от студии и актеров нет.

