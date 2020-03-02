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Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

Новости
    02.03.2020, 14:45
Текст:   Олег Усков

Вот это поворот (хочется вновь вскрикнуть, но уже с радостью) - Джонни Депп, от которого, как сообщалось, Disney с облегчением избавился, все-таки может вернуться к роли капитана Воробья в новой, шестой, части "Пиратов Карибского моря".

Фото: kinopoisk.ru
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Во всяком случае, пишет We Got This Covered, ссылаясь на надежный источник, продюсеры вновь заинтересованы в актере. Появление которого фиксирует сценарий от Крэйга Мазина ("Чернобыль") и Теда Эллиота, работавшего над предыдущими частями франшизы - ветерана этого сериала.

Официальных комментариев сторон нет.

Напомним: ранее сообщалось о перезапуске серии - с акцентом на молодежь и женского персонажа. К картине подключили продюсеров "Дэдпула" Пола Верника и Ретта Риза, но те еще год назад покинули проект. Причины такого хода не назывались.

По словам источника, в ребуте у Деппа может быть теперь роль второго плана. При этом аналитики отметили, что новые "Пираты" без Деппа - предприятие довольно странное и бессмысленное - и уж точно не сможет привлечь зрителя.

К слову, киносерия "Пираты Карибского моря" в совокупности заработала уже более 4,5 млрд долларов.

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