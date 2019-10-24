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Названа актриса, которая заменит Деппа в "Пиратах Карибского моря"

Новости
    24.10.2019, 11:21
Текст:   Олег Усков

Новая информация о попытке перезагрузить франшизу "Пираты Карибского моря" в свете новых веяний (или, скорее, требований).

Фото: twitter.com/ SeasonPremiere
Актер из "Игры престолов" сыграет злодея в новом "Властелине колец"

Напомним: ранее сообщалось, что Disney после скандального развода Джонни Деппа с Эмбер Херд планирует избавиться от актера, сыгравшего эксцентричного капитана в пяти картинах линейки, намереваясь далее "омолодить" серию и сделать акцент на главном герое женского пола.

И, как пишет We Got This Covered, не исключено, что сыграет героиню 31-летняя шотландская актриса Карен Гиллан - Эмми Понд из "Доктора Кто" и "марвеловская" несчастная Небула.

Впрочем, все это - без официального подтверждения, на уровне слухов. Хотя и со ссылкой на источник (анонимный).

Карен Шейла Гиллан родилась в 1987-м в Инвернессе. На экранах - с 2006-го, к этому моменту успев засветиться в шести десятках проектов. В том числе как режиссер, сценарист и продюсер.

Пока последний фильм линейки - "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" - вышел в 2017 году, собрав кассу в почти восемьсот миллионов долларов.

По дате выхода шестой части данных еще нет.

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