Стало известно, сколько сэкономит Disney, избавившись от Джека Воробья

Влиятельный экономический журнал Forbes поделился интересными расчетами: оказывается, компания Disney, распрощавшись с жеманным капитаном Джеком Воробьем в исполнении скандального артиста Джонни Деппа, тем самым немало сэкономит на будущем вселенной "Пиратов Карибского моря". Речь, в частности, идет о сумме в 90 млн долларов, которую заплатили актеру, чья карьера на данном этапе переживает серьезный кризис, за последний фильм серии "Мертвецы не рассказывают сказки". Притом что общий его бюджет составил 230 миллионов.

Напомним, что приглашенные сценаристы Ретт Риз и Пол Верник пытаются перезапустить 16-летнюю франшизу таким образом, чтобы отказаться от эксцентричного покорителя морских просторов и зрительских сердец и, возможно, даже заменить его на женского персонажа (впрочем, эта информацию пока стоит расценивать на уровне слухов). Одно известно точно: команда драматургов призвана для того, чтобы, как сказал главный по производству фильмов в Disney Шон Бэйли, "вдарить этой истории между ног от души".

Однако аналитиков больше беспокоит другой вопрос: даже если сценарий будет удачен, сумеет ли компания найти столь же харизматичного персонажа (и актера)? Ведь основная проблема связана только с его подмоченной репутацией и касается лишь американского рынка, в то время как мировая общественность привыкла к одиозному капитану и довольно рискованно оставлять франшизу без главного талисмана.

Поэтому, размышляют в журнале, потребуется либо радикальный перезапуск с талантливыми сценаристами во главе, либо это будет убийство "гуся, несущего золотые яйца". Однако, как мы помним по некрасивой истории с режиссером Джеймсом Ганном, Disney имидж важнее разумных доводов.