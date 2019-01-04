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Стало известно, сколько сэкономит Disney, избавившись от Джека Воробья

Новости
    04.01.2019, 15:20
Текст:   Генри Достоевский

Влиятельный экономический журнал Forbes поделился интересными расчетами: оказывается, компания Disney, распрощавшись с жеманным капитаном Джеком Воробьем в исполнении скандального артиста Джонни Деппа, тем самым немало сэкономит на будущем вселенной "Пиратов Карибского моря". Речь, в частности, идет о сумме в 90 млн долларов, которую заплатили актеру, чья карьера на данном этапе переживает серьезный кризис, за последний фильм серии "Мертвецы не рассказывают сказки". Притом что общий его бюджет составил 230 миллионов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Напомним, что приглашенные сценаристы Ретт Риз и Пол Верник пытаются перезапустить 16-летнюю франшизу таким образом, чтобы отказаться от эксцентричного покорителя морских просторов и зрительских сердец и, возможно, даже заменить его на женского персонажа (впрочем, эта информацию пока стоит расценивать на уровне слухов). Одно известно точно: команда драматургов призвана для того, чтобы, как сказал главный по производству фильмов в Disney Шон Бэйли, "вдарить этой истории между ног от души".

Однако аналитиков больше беспокоит другой вопрос: даже если сценарий будет удачен, сумеет ли компания найти столь же харизматичного персонажа (и актера)? Ведь основная проблема связана только с его подмоченной репутацией и касается лишь американского рынка, в то время как мировая общественность привыкла к одиозному капитану и довольно рискованно оставлять франшизу без главного талисмана.

Поэтому, размышляют в журнале, потребуется либо радикальный перезапуск с талантливыми сценаристами во главе, либо это будет убийство "гуся, несущего золотые яйца". Однако, как мы помним по некрасивой истории с режиссером Джеймсом Ганном, Disney имидж важнее разумных доводов.

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