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В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика

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    10.02.2020, 16:42
Текст:   Богдан Бобров

Организаторы фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm в Беларуси выпустили на YouTube необычное приглашение для популярного актера Киану Ривза.

Фото: youtube.com/ ImmersionVFX
Видео: Джон Уик дерется световым мечом из "Звездных войн"

Так как в "Джоне Уике 3" стало известно, что у знаменитого киллера белорусские корни, создатели короткометражки решили рассказать, как проходило его детство.

Оказывается, свои первые годы Джордани Йованович прожил в сельской местности. Мальчик был тем еще фантазером - постоянно придумывал себе разные имена: Константин, Юта, Избранный. Кроме того, местные жители отмечают, что он любил "погонять" по деревне на автобусе на большой скорости.

В видео показали дерево, на котором будущий наемник оттачивал мастерство владения холодным оружием, на нем же он вырезал знаменитую фразу из другой франшизы о том, что "Ложки нет".

Виртуозные навыки владением огнестрелом объясняются тем, что в детстве дед часто давал ему пострелять из ружья.

В ролике также говорится о том, что маленький Джон Уик очень любил сказки про Бабу Ягу и всегда хорошо ладил с собаками.

Теперь осталось дождаться реакции самого Киану Ривза. Его, кстати, недавно видели на съемочной площадке "Матрицы 4", а еще он сумел "пробраться" в украинский учебник по истории.

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