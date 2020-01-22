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Новая "Матрица" осталась без агента Смита

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    22.01.2020, 19:05
Текст:   Богдан Бобров

"Заслуженный агент Смит" Хьюго Уивинг в интервью TimeOut подтвердил, что официально выбыл из каста четвертой "Матрицы" Ланы Вачовски. Причиной такого исхода стала занятость актера в театральной постановке The Visit.

Фото: youtube.com/ Netflix
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"К сожалению, сначала я получил предложение участвовать в пьесе, а затем поступило предложение по новой "Матрице", - принялся оправдываться Уивинг. - Я понимал, что это два крупных проекта, но не знал дат и до конца был уверен, что смогу совместить работу над двумя ролями. Я выждал восемь недель, чтобы сопоставить расписание, и дал согласие на роль в театре. Я был на связи с Ланой Вачовски, но в итоге она решила, что графики все-таки несопоставимы. Дальше они продолжат без меня".

Несмотря на потерю такого важного для франшизы персонажа, как агент Смит, актерский состав "Матрицы 4" все равно выглядит очень внушительно.

К своим культовым ролям, напомним, вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а компанию им составят Яхья Абдул-Матин II (Черная Манта из "Аквамена") и Нил Патрик Харрис (Барни из "Как я встретил вашу маму").

Ожидается, что премьера картины состоится в мае 2021 года.

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