Видео: Джон Уик дерется световым мечом из "Звездных войн"

Световые мечи делают любое видео лучше - судя по всему, именно этой идеей руководствовались авторы YouTube-канала ImmersionVFX.

В новом видео в связи с премьерой фильма "Звездные войны. Скайуокер. Восход" основное оружие джедаев "вложили" в руку Джона Уика. Результат получился очень органичным и зрелищным, ярко подчеркивающим великолепную боевую хореографию третьей по счету картины о противостоянии наемных убийц.

В ролике представлено две сцены - погоня на мотоциклах и финальный поединок с главным злодеем. Кроме использования аутентичных звуков, специалисты по спецэффектам "дорисовали" характерные "ожоги" в местах нанесения ударов.

Примечательно, что для персонажа Киану Ривза выбран фиолетовый цвет клинка. Во вселенной "Звездных войн" на большом экране аналогичный был только у мастера-джедая Мейса Винду (Сэмюэл Л. Джексон). Такой необычный окрас говорил о том, что хозяин меча способен владеть как светлой, так и темной стороной Силы, балансируя между ними. Нечто похожее можно сказать и о характере самого Джона Уика.