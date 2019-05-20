"Джон Уик 3" одолел последних "Мстителей" в домашнем прокате

"Мстители" наконец-то повержены. За премьерные выходные "Джон Уик 3", как сообщает IndieWire, собрал в домашнем прокате 57 миллионов долларов, тем самым сместив с первого места монструозный кинокомикс.

Кстати говоря, это второй результат для фильмов, не имеющих отношения к Marvel, с начала текущего года. Первым был доппельгангер-хоррор Джордана Пила "Мы".

Третья часть приключений злобного киллера за первый уик-энд проката заработала примерно в два раза больше, чем вторая. Которая за тот же промежуток времени заработала примерно в два раза больше, чем первая. Иными словами, мы имеем дело с геометрической прогрессией. И если экстраполировать эти данные, то финансовые показатели седьмой серии должны сходу вплотную приблизиться к отметке в миллиард.

Нашу рецензию на фильм "Джон Уик 3" читайте здесь.

Между тем "Мстители: Финал", хотя и опустились на второе место, все так же упорно идут к абсолютному рекорду. В глубокие карманы создателей блокбастера упало еще 29 миллионов, всего же он стяжал к настоящему моменту, согласно ресурсу Box Office Mojo, 2 614 805 870 долларов. Для того, чтобы обойти "Аватар" Джеймса Кэмерона, осталось наскрести еще чуть больше 150 миллионов.

Наша рецензия на фильм "Мстители: Финал" - здесь.

Ну а милейший "Детектив Пикачу" расположился на третьей строчке. Без малого 25 миллионов за выходные по Северной Америке и 206 миллионов по миру всего.

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