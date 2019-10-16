Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы"

Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму". Фото: kinopoisk.ru

Американский актер Нил Патрик Харрис, наиболее известный по роли Барни Стинсона в телесериале "Как я встретил вашу маму", получил роль в новой "Матрице" Ланы Вачовски. Об этом сообщает Variety.

Он пополнит каст, в котором уже утверждены Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а также Яхья Абдул-Матин II, который запомнился как один из антагонистов в "Аквамене".

Кого будет играть звезда телешоу середины нулевых, пока не сообщается, как и прочие детали сценария, которые до сих пор держатся в секрете.

Известно лишь, что одной картиной дело не ограничится - помимо продолжения, кинофраншиза обзаведется еще и приквелом.

Съемки запланированы на начало следующего года, поэтому ждать фильм ранее 2021 не стоит.