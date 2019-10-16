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Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы"

Новости
    16.10.2019, 17:47
Текст:   Богдан Бобров
Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму". Фото: kinopoisk.ru Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму". Фото: kinopoisk.ru

Американский актер Нил Патрик Харрис, наиболее известный по роли Барни Стинсона в телесериале "Как я встретил вашу маму", получил роль в новой "Матрице" Ланы Вачовски. Об этом сообщает Variety.

Он пополнит каст, в котором уже утверждены Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а также Яхья Абдул-Матин II, который запомнился как один из антагонистов в "Аквамене".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Матрицы" в формате высочайшего разрешения 4K

Кого будет играть звезда телешоу середины нулевых, пока не сообщается, как и прочие детали сценария, которые до сих пор держатся в секрете.

Известно лишь, что одной картиной дело не ограничится - помимо продолжения, кинофраншиза обзаведется еще и приквелом.

Съемки запланированы на начало следующего года, поэтому ждать фильм ранее 2021 не стоит.

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