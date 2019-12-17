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"Матрица 4" положит начало новой трилогии

Новости
    17.12.2019, 12:45
Текст:   Олег Усков

Художественный фильм "Матрица 4", который выходит на экраны в мае 2021 года, может положить начало новой трилогии.

Фото: kinopoisk.ru
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О чем передает специализирующийся на инсайдерской информации ресурс We Got This Covered. Со ссылкой на надежный источник.

При этом еще неизвестно, появятся ли в "Матрице 5" и "Матрице 6" Киану "Нео" Ривз и Кэрри-Энн "Тринити" Мосс, заявленные в четвертой части.

По словам источника, погибшие в "Революции", третьем фильме первой трилогии, Нео и Тринити были загружены в Матрицу и, таким образом, смогли вернуться в очередном продолжении.

По-прежнему официально не подтверждено участие в "Матрице 4" Лоуренса "Морфеуса" Фишборна. Но мы знаем, что его молодую версию сыграет в ленте Яхья Абдул-Матин II - Черная Манта из "Аквамена".

Подробности сюжета не разглашаются.

Информация о том, что "Матрицей 4" дело не ограничиться, появлялась и ранее, в частности, как сообщалось, речь идет не только о продолжении, но и о приквеле истории.

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