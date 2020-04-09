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Киану Ривза в образе Призрачного гонщика показали в фанатском трейлере

Новости
    09.04.2020, 10:39
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ stryder HD Фото: youtube.com/ stryder HD
Фото: youtube.com/ stryder HD

Новость о том, что Киану Ривз подписан на роль Призрачного гонщика в киновселенной Marvel (оставшаяся, впрочем, без официального подтверждения), до сих пор не дает покоя поклонникам кинокомиксов.

Фото: ТАСС
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Энтузиаст, скрывающийся в Сети под ником stryder HD, на своем YouTube-канале опубликовал фанатский трейлер, в котором представил знаменитого голливудского актера в образе мстителя на двух колесах.

Видеоряд собран из нарезки самых разных проектов с участием Ривза, таких как "Джон Уик" и "Константин", а также из "Агентов Щ.И.Т.", где с помощью нейросетей "дорисовали" его лицо поверх сериальной версии Призрачного гонщика.

Аудитории ролик пришелся по душе, а автор одного из самых "залайканных" комментариев под видео предложил снять будущую ленту со "взрослым" рейтингом: "Киану Ривз был бы потрясающим Призрачным гонщиком в киновселенной Marvel, этот фильм определенно должен выйти с рейтингом R, что сделало бы его более мрачным и страшным".

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