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Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Новости
    31.03.2020, 15:37
Текст:   Богдан Бобров

Новость о том, что Киану Ривз практически достиг соглашения об участии в киновселенной Marvel (MCU), на прошлой неделе здорово всколыхнула интернет.

Учитывая всенародную любовь к актеру в Сети, его воплощение в образе Призрачного гонщика не заставило себя долго ждать.

Художник, скрывающийся под ником ultraraw26, в своем Instagram-аккаунте показал, как может выглядеть Мститель "на двух колесах" в исполнении Ривза.

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios. Соответствующие арты публиковались еще в 2018 году.

Объяснить это можно еще и тем, что Киану Ривз в реальной жизни питает страсть к мотоциклам.

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