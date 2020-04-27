Киану Ривз дерется с Крисом Хемсвортом на новом "постере"

Художник из Австралии под ником bosslogic к премьере фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению" нарисовал арт, на котором изобразил главного героя в исполнении Криса Хемсворта стоящим в боевой стойке напротив Киану Ривза в образе Джона Уика.

Мнения пользователей по поводу того, кто вышел бы победителем в такой схватке, разделились, но сторонников "Бабы-Яги", уверенных в его превосходстве, нашлось ощутимо больше.

Дискуссия вышла на новый уровень, когда арт перепостили у себя в Twitter режиссеры Братья Руссо (которые выступили продюсерами ленты), повторив вопрос о том, какой персонаж круче, своей аудитории.

Who you got in a fight? Tyler Rake or John Wick? #Extraction @Bosslogic pic.twitter.com/KlGL0NlOLl — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 25, 2020

Официальный аккаунт Джона Уика не стал затягивать с ответом и там появился ироничный комментарий: "Разве в этом есть сомнения?"