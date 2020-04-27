Киану Ривз дерется с Крисом Хемсвортом на новом "постере"

Художник из Австралии под ником bosslogic к премьере фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению" нарисовал арт, на котором изобразил главного героя в исполнении Криса Хемсворта стоящим в боевой стойке напротив Киану Ривза в образе Джона Уика.
Мнения пользователей по поводу того, кто вышел бы победителем в такой схватке, разделились, но сторонников "Бабы-Яги", уверенных в его превосходстве, нашлось ощутимо больше.
Дискуссия вышла на новый уровень, когда арт перепостили у себя в Twitter режиссеры Братья Руссо (которые выступили продюсерами ленты), повторив вопрос о том, какой персонаж круче, своей аудитории.
Who you got in a fight? Tyler Rake or John Wick? #Extraction @Bosslogic pic.twitter.com/KlGL0NlOLl— Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 25, 2020
Официальный аккаунт Джона Уика не стал затягивать с ответом и там появился ироничный комментарий: "Разве в этом есть сомнения?"
Is this even a question? https://t.co/HDyggl47cA— John Wick: Chapter 3 - Parabellum (@JohnWickMovie) April 26, 2020