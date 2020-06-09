За голосованием по поправкам в Конституцию будут наблюдать представители 18 партий

В наблюдении за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию примут участие 18 политических партий. Во вторник в Общественной палате РФ состоялось заседание координационного совета, на котором этот список сформировался окончательно.

Напомним, законом об изменениях в основной закон обязанность координировать этот процесс возложена на систему общественных палат. Участвовать же с наблюдении могут все желающие, в том числе представители политических партий.

"ОПРФ еще в марте заключила соглашение с 12 партиями по подготовке наблюдателей. Сейчас к нам присоединились еще шесть", - сообщила на заседании секретарь ОПРФ Лидия Михеева.

В марте были подписаны соглашения в частности с "Единой Россией", ЛДПР, "Справедливой Россия", "Гражданской платформой", "Коммунистами России", Партией Роста, "Патриотами России", "Родиной" и другими. Во вторник к ним присоединились "Россия будущего", "За правду", "Партия прямой демократии", "Партия за справедливость", "Гражданская сила" и "Зеленая альтернатива".

По словам главы рабочей группы ОПРФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, в списке наблюдателей уже более двухсот тысяч человек, в основном это представители общественных организаций. Но для эффективной работы в дни плебисцита их должно быть в разы больше. "Мы исходим из того, что во все дни голосования на участке будет задействовано пять-шесть наблюдателей. На самом участке - как минимум два-три человека и три-четыре для наблюдения за выездным голосованием. Такое количество наблюдателей возможно только в том случае, если политические партии предоставят не менее трех-четырех человек на каждый участок", - сказал он.

Крупные партии рассчитывают охватить наблюдением все участки в стране.

"Единая Россия", со своей стороны, постарается обеспечить пул наблюдателей. Как вы знаете, у нас накоплен значительный и солидный опыт работы в ходе избирательных кампаний, в том числе - по наблюдению за ходом голосования в день выборов", - заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. Кроме того, напомнил он, во время пандемии коронавируса на базе общественных приемных "Единой России" во всех регионах страны были образованы волонтерские центры, в которых работает огромное количество добровольцев. "Очевидно, многие из них окажут нам помощь в наблюдении за ходом голосования. И мы постараемся направить наших наблюдателей на все участки", - добавил Ревенко.

Одна из старейших политических сил России - ЛДПР - также рассчитывает делегировать порядка ста тысяч представителей, заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

Свою лепту внесут и непарламентские политические силы. По словам лидера партии "За правду" Захара Прилепина, в наблюдатели пойдут в том числе члены волонтерских центров, которые открыты в 60 регионах страны. Порядка 15-20 тысяч человек намерены делегировать "Коммунисты России", заявил председатель партии Максим Сурайкин.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится с 25 июня по 1 июля, в эти дни по всей России откроется без малого 100 тысяч участков. С учетом эпидемиологической обстановки расширены возможности для голосования на дому, а жители Москвы и Нижегородской области смогут также высказать свое мнение об изменениях в Основной закон через интернет.