За голосованием по поправкам в Конституцию будут наблюдать представители 18 партий

Новости

Роспотребнадзор напомнил, как избежать перегрева в жару 12:13
Дочь Нины Руслановой: Не считая коронавируса, все прекрасно 12:10
Московские врачи рассказали о работе по борьбе с COVID-19 в Ингушетии 12:09
Кладбище автомобилей Toyota нашли в Великобритании 12:08
Лето в городах Беларуси бьет температурные рекорды 12:06
В Красноярском крае задержали подростков за изготовлением бомб 12:01
В убийстве троих малолетних детей в Элисте заподозрили их мать 11:56
ЕС столкнулся с серьезными проблемами в вопросе распределения займов 11:55
Жена Михаила Ефремова: Вы все узнаете со временем 11:54
В Севастополе суд приговорил шпиона к десяти годам колонии 11:52
Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями 11:51
В Азовском море пограничники нейтрализовали "террористов" 11:48
Александр Кокорин подарил сочинскому музею свою футболку 11:46
Губернатор сообщил о дезинформации после ЧП в Норильске 11:45
В Удмуртии с 15 июня снимут карантин для приезжих 11:39
Михаил Ефремов признал свою вину 11:39
После снятия ограничений на перемещение москвичи вышли на пляжи 11:37
Юрист Черчесова рассказал о возможности его возвращения в "Спартак" 11:29
Британец приговорен к трем годам тюрьмы за поджог телефонной вышки 5G 11:24
В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова 11:22
Skoda объявила прием заказов на "хоккейный" Rapid 11:20
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе 11:19
"Все, это конец": Михаил Ефремов готов ответить за ДТП по закону 11:17
И снова неотвратимая карма: обочечник застрял в кювете 11:17
В Австрии появился первый соответствующий карантину автобус 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 11:57
Рубрика: Власть

За голосованием по поправкам в Конституцию будут наблюдать представители 18 партий

Текст: Галина Мисливская
В наблюдении за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию примут участие 18 политических партий. Во вторник в Общественной палате РФ состоялось заседание координационного совета, на котором этот список сформировался окончательно.
Фото: Пресс-служба ЦИК РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба ЦИК РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба ЦИК РФ/ РИА Новости

Напомним, законом об изменениях в основной закон обязанность координировать этот процесс возложена на систему общественных палат. Участвовать же с наблюдении могут все желающие, в том числе представители политических партий.

Путин: Нормы о мерах соцподдержки в Конституции рассчитаны на многие годы

"ОПРФ еще в марте заключила соглашение с 12 партиями по подготовке наблюдателей. Сейчас к нам присоединились еще шесть", - сообщила на заседании секретарь ОПРФ Лидия Михеева.

В марте были подписаны соглашения в частности с "Единой Россией", ЛДПР, "Справедливой Россия", "Гражданской платформой", "Коммунистами России", Партией Роста, "Патриотами России", "Родиной" и другими. Во вторник к ним присоединились "Россия будущего", "За правду", "Партия прямой демократии", "Партия за справедливость", "Гражданская сила" и "Зеленая альтернатива".

По словам главы рабочей группы ОПРФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, в списке наблюдателей уже более двухсот тысяч человек, в основном это представители общественных организаций. Но для эффективной работы в дни плебисцита их должно быть в разы больше. "Мы исходим из того, что во все дни голосования на участке будет задействовано пять-шесть наблюдателей. На самом участке - как минимум два-три человека и три-четыре для наблюдения за выездным голосованием. Такое количество наблюдателей возможно только в том случае, если политические партии предоставят не менее трех-четырех человек на каждый участок", - сказал он.

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

Крупные партии рассчитывают охватить наблюдением все участки в стране.

"Единая Россия", со своей стороны, постарается обеспечить пул наблюдателей. Как вы знаете, у нас накоплен значительный и солидный опыт работы в ходе избирательных кампаний, в том числе - по наблюдению за ходом голосования в день выборов", - заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. Кроме того, напомнил он, во время пандемии коронавируса на базе общественных приемных "Единой России" во всех регионах страны были образованы волонтерские центры, в которых работает огромное количество добровольцев. "Очевидно, многие из них окажут нам помощь в наблюдении за ходом голосования. И мы постараемся направить наших наблюдателей на все участки", - добавил Ревенко.

Одна из старейших политических сил России - ЛДПР - также рассчитывает делегировать порядка ста тысяч представителей, заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Политолог: Поправки в Конституцию помогут предотвратить искажение роли России в историческом процессе

Свою лепту внесут и непарламентские политические силы. По словам лидера партии "За правду" Захара Прилепина, в наблюдатели пойдут в том числе члены волонтерских центров, которые открыты в 60 регионах страны. Порядка 15-20 тысяч человек намерены делегировать "Коммунисты России", заявил председатель партии Максим Сурайкин.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится с 25 июня по 1 июля, в эти дни по всей России откроется без малого 100 тысяч участков. С учетом эпидемиологической обстановки расширены возможности для голосования на дому, а жители Москвы и Нижегородской области смогут также высказать свое мнение об изменениях в Основной закон через интернет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Общественная палата Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
КНДР прекращает любое общение с Южной Кореей
Пушков раскритиковал слова историка из США о России
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей