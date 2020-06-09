На 7% увеличилась за последний квартал 2019 года сумма долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги. Такие данные приводит Росстат.

К началу нынешнего года, по информации ведомства, население задолжало управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК почти 290 млрд рублей. Из них 142 млрд было недоплачено за содержание жилого помещения, 60 млрд - за отопление, 14 млрд - за холодную и 24 млрд - за горячую воду, 15,5 млрд - за водоотведение, 11 млрд - за электричество и всего 0,9 млрд - за газ. Еще 325 млрд - долги жителей непосредственно ресурсоснабжающим организациям.

В целом задолженность граждан за ЖКУ составляла к концу года около 615 млрд рублей. К началу октября 2019 года сумма была равна лишь 570 млрд рублей. Ощутимее всего за квартал выросли долги за отопление, что, по словам эксперта тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павла Склянчука, может быть связано просто с началом отопительного сезона. "Задолженность в сфере ЖКХ, которую фиксирует Росстат, является плавающей и не меняется существенно уже несколько лет подряд, - отмечает он. - Невозможно оценить, какая ее часть является невозвратными долгами, сколько - новыми неплатежами, которые будут погашены в ближайшие несколько месяцев".

Весной из-за введения самоизоляции, сложностей в экономике и отмены пеней за долги по коммуналке собираемость платежей резко упала. По данным опросов НП "ЖКХ-Контроль", за апрель было оплачено примерно на 25% меньше выставленных платежей, чем за февраль. Цифры отличаются по регионам, видам ЖКУ, зависят от величины населенного пункта (в крупных городах собираемость выше). В Архангельской, Новгородской, Рязанской областях и Татарстане падение, по предварительным данным, невелико - около 4-5%. В Краснодарском крае, Адыгее и Чечне доходит до 50%. Самая высокая собираемость в электроснабжении, самая низкая - в оплате вывоза мусора и капремонта.

По итогам мая платежи на 10-15% ниже обычного уровня

В апреле ухудшение собираемости платежей началось, в мае усугубилось, отмечают в компании "Российские коммунальные системы". Обычно уровень собираемости платежей с частных абонентов - 98%, но в апреле он снизился на 5%, в мае - на 10-15%, сообщили в РКС. О росте платежной дисциплины говорить не приходится. "Сложно прогнозировать, насколько увеличится сумма долгов за ЖКУ в результате кризиса из-за пандемии, - отмечает Склянчук. - Сегодня есть разрозненные свидетельства нисходящего тренда в среднем по стране, который может иметь временный характер, и до конца года все вернется к обычным значениям". Но финансовый пузырь в сфере ЖКХ в 1 трлн рублей (вместе с долгами бюджетных организаций и предприятий) останется и тормозит развитие отрасли, считает эксперт.